Ucraina: Gelmini, 'attacco a Zaporizhzhia è atto ostile verso tutta Ue'

04 marzo 2022

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "L'attacco della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia rappresenta un atto ostile nei confronti di tutto il Continente. Con i bombardamenti di questa notte Putin ha messo in pericolo la sicurezza non solo dell'Ucraina, ma dell'intera Europa. Occorre una reazione forte”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e capo delegazione di Forza Italia al governo.