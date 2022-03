Ucraina: Fontana, 'per profughi dovremo riattivare centri vaccinali'

04 marzo 2022 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Dovremo riprendere la vaccinazione, che in questo momento si stava smorzando per i nostri cittadini. Dovremo riattivare tutti i centri per vaccinare gli ucraini in arrivo" in Lombardia. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Skytg24. "Il problema è che molti arrivano in via ufficiale, e siamo in grado di controllarli, altri arrivano accompagnati da amici e parenti. A questi bisognerà rivolgere l'invito perché si rechino ai centri vaccinali", ha spiegato.