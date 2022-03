04 marzo 2022 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Per l'accoglienza dei profughi ucraini in Lombardia "abbiamo iniziato a mettere a posto e a sanificare gli ex ospedali Covid, stiamo facendo un'analisi di tutte le case Aler che non sono state assegnate, abbiamo ricevuto disponibilità da parecchi grossi centri come catene di alberghi e di b&b". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Skytg24.