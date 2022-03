Ucraina: Conte, 'sentito Draghi, pieno sostegno M5S su piano Ue per energia'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Vi do una notizia: ho sentito il presidente Draghi, gli ho voluto dire che ha in questo pieno sostegno del M5S: lunedì vedrà la Presidente Von der Leyen" per affrontare anche il nodo energia, "per elaborare un progetto europeo, un Energy Recovery plan". Così il leader M5S, in una diretta Instagram con Fanpage.

Il Recovery plan legato all'energia deve "essere altro" rispetto al Next Generation Eu, "e va finanziato, ancora una volta, ricorrendo al debito pubblico europeo".