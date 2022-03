Ucraina: Conte, Europa allarghi braccia per accoglienza, Italia faccia sua parte

04 marzo 2022 a





Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Con il premier Mario Draghi "abbiamo avuto uno scambio su vari argomenti, in primo piano la tragedia umanitaria di una popolazione che in questo momento sta vivendo grandissime sofferenze, si preannunciano milioni di profughi, e l'Europa deve assolutamente organizzarsi, tutti dobbiamo dare un contributo di solidarietà. Offrire accoglienza e solidarietà. L'Europa non può scrollarsi le spalle ma allargare le braccia per l'accoglienza" e "l'Italia fare la sua parte". Così il leader del M5S Giuseppe Conte.

Per l'ex premier bisogna perseguire "una soluzione politica, lavorare per far cessare le ostilità e riprendere la strada del dialogo. Tutti dobbiamo lavorare per questo, l'Europa, l'Italia, la comunità internazionale".