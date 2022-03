Ucraina: Conte, 'con Petrocelli parlerò, ma M5s ha dato prova compattezza'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Parlerò con il senatore Vito Petrocelli perché ci sono delle settimane difficili e complicate che ci attendono. Quindi ne parleremo insieme”, ma sull'invio delle armi all'Ucraina “c'è stato un solo voto contrario. In un passaggio molto sofferto per la nostra comunità politica il Movimento 5 Stelle ha dato una grande segnale di compattezza, proporzionalmente maggiore rispetto agli altri partiti”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte. “Il senatore Petrocelli ha espresso la sua posizione ma si è sempre astenuto per non compromettere il suo ruolo di imparzialità”, ha rimarcato l'ex premier ribadendo che comunque affronteranno la questione insieme.