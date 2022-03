Ucraina: Conte, attacco a centrale faccia riflettere su rischi energia nucleare

04 marzo 2022 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Con l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia "stiamo toccando la sicurezza di tutti, anche degli europei, questo ci fa anche pensare ai rischi che comporta l'energia nucleare". Lo ha detto il Presidente M5s Giuseppe Conte durante una diretta Instagram con Fanpage, ribadendo il forte no del Movimento all'energia atomica.

"Sul nucleare l'Italia ha già fatto una scelta: non si torna indietro. Il nucleare di quarta generazione è sicuro? Gli esperti parlano di una decina di anni per arrivarci: sarà più sicuro ma è cosa ancora lontana, quando ci sarà la valuteremo. Oltretutto il nucleare costa molto di più: le rinnovabili sono oggi, non tra 10 anni", rimarca.