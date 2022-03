04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Criminale e inaccettabile l'attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Una mossa scellerata non solo per l'Ucraina ma per la salute collettiva. Putin è sempre più sconcertante ogni giorno che passa". Lo scrive in un tweet Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato del M5S.