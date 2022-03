Pechino 2022: Malagò, ‘Italia litigiosa? Non sorpresi ma Coni rispettoso verso Federazioni e atleti'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Immagine litigiosa a Pechino, se ne ero al corrente? Sarei bugiardo se dicessi che erano argomenti che ci hanno sorpreso. Purtroppo succede nello sport, non dovrebbe, ma subentrano tanti fattori. Il compito del Coni è mantenere due livelli di rispetto: uno Istituzionale nei confronti della federazione e credo nessuno su questo si possa lamentare, e dall'altro nei confronti di atlete o atleti che tanto hanno fatto e stanno facendo per lo sport italiano, anche ricordando che già in assoluto sarebbe un argomento imprescindibile, tanto di più visto che c'è Milano-Cortina 2026”. Lo ha detto il presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Malagò, in un'intervista all'Adnkronos.