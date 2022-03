Milano: rapine in zona movida, due daspo Willy per autori

04 marzo 2022 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha colpito con dei provvedimenti di prevenzione, due daspo Willy, due uomini, cittadini marocchini, che lo scorso fine settimana si sono resi responsabili di furti e rapine in corso Como. Nel corso del servizio erano state controllate 32 persone ed erano stati arrestati i due destinatari delle misure di prevenzione: un 31enne per furto aggravato, denunciato anche per il possesso di oggetti idonei all'offesa e per aver fornito false generalità, e un 21enne per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei loro confronti il questore ha vietato l'accesso ai locali pubblici, come discoteche, locali notturni, sale da ballo, luna park e disco pub e agli esercizi pubblici che vendono alimenti e bevande presenti nell'intera città metropolitana di Milano per due anni. Il daspo Willy prende il nome da Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.