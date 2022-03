04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Serve un grande progetto energetico per l'Italia e un grande piano per investire nelle rinnovabili, non nelle tecnologie del passato: penso per esempio a un Piano Marshall per sviluppare energie rinnovabili in Nord Africa". Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, in un'intervista in diretta Instagram con Fanpage.