Covid, Ricciardi, "Io menagramo? Ci prendo, pandemia non è finita"

04 marzo 2022 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "La pandemia ha distrutto economie e ha alterato il nostro modo di vivere. Io passo per menagramo, ma ci prendo perché basta usare i dati. La pandemia non è finita perché c'è la guerra in Ucraina". Lo ha detto Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute per l'emergenza da coronavirus, nel suo intervento al 'Pnrr e Salute, studenti e docenti disegnano il sistema sanitario del post Covid', evento online promosso da Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems).

"Attenzione", aggiunge, l'Ucraina "è un Paese dove la copertura vaccinale è bassa ed è inevitabile che avremo casi Covid dove ci sono affollamenti di persone. In Italia avremo una buona primavera e una ottima estate, ma dobbiamo preparaci per l'autunno. Liberarci di tutte le misure è un errore, che se facciamo per la terza volta ci riconduce a quello che abbiamo conosciuto".