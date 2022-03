Covid: M5S, 'percorso graduale per stop a green pass'

04 marzo 2022 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il nostro Paese ha saputo reagire con forza e determinazione davanti a una situazione emergenziale come quella causata dal Covid-19. Ma grazie ai vaccini e alla responsabilità dei cittadini, non senza amari sacrifici, la situazione sanitaria ora sembra notevolmente cambiata. Alla fine di marzo infatti non verrà rinnovato lo stato di emergenza e molte delle restrizioni imposte saranno riviste. Come Movimento 5 Stelle siamo convinti che sia arrivato il momento di delineare un percorso certo e graduale per l'eliminazione del green pass e mettere fine alle limitazioni imposte necessariamente ad alcuni diritti costituzionali, in primis quello al lavoro”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Affari costituzionali della Camera.

“Durante la fase più acuta della pandemia -aggiungono- sono state messe in campo misure di prevenzione rigide e alcuni diritti costituzionali sono stati limitati solo ed esclusivamente per la salvaguardia della salute pubblica. Ora sempre tenendo in considerazione l'andamento dei dati epidemiologici, siamo convinti che in concomitanza della fine dello stato di emergenza sia necessario riespandere i diritti costituzionali interessati dalle restrizioni e garantire ai cittadini una vera e propria ripresa del Paese”.