Corruzione: difesa Montante, 'non si usino due pesi e due misure, vanno usati atti processo'

Caltanissetta, 4 mar. (Adnkronos) - "Se Linda Vancheri è l'alter ego di Montante nel governo Crocetta, ovviamente Marco Venturi deve essere l'alter ego di Montante nel governo Lombardo. Se va fatta una valutazione deve essere fatta non usando due pesi e due misure, ma usando gli atti del processo". Sono le parole dell'avvocato Giuseppe Panepinto, nel corso della lunga requisitoria al processo d'appello a carico dell'ex Presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

"Cosi come Alfonso Cicero", prosegue Panepinto riferendosi all'ex Presidente dell'Irsap, oggi uno dei maggiori accusatori di Montante. "Le azioni nelle Asi le fa Cicero nell'interesse di Confindustria e di Montante, quale rappresentante di Confindustria". "Queste azioni vanno valutate in maniera unitaria - prosegue Panepinto - non possiamo usarle in modo difforme. O sono attività di legalità o sono attività di facciata".

"Altro dato che va indicato e precisato - dice Panepinto - Vi è una grandissima confusione, fatta da alcuni ad arte, tra gli interessi di Confindustria e gli interessi di Montante". E parla della "cosiddetta occupazione di ruoli". "Le azioni dell'assessore tecnico - spiega -sono attività che vengono portate avanti per portare avanti progetti di Confindustria, di affermazione nei vari contesti". Oggi Antonello Montante non si è presentato in aula per problemi di salute.