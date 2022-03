Calcio: Malagò, ‘Lega A? Problema è di mentalità, serve un commissioner stile Nba'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Lega calcio Serie A cerca nuovo presidente? L'ambiente lo conosco molto bene. Ci sono anche molti amici di lunga data. A me dispiace, credo che sostanzialmente il tema, non è tanto nella scelta di una persona o sul fatto di chi è il proponente. Il problema è direi di mentalità. Io fui protagonista di un cambio di statuto, di modello di governance che di fatto implica che ci sia un organo che li rappresenta, invece penso che c'è ancora una resistenza, legittima ma secondo me sbagliata, di un Istituto che è l'Assemblea che in qualche modo fa si che ancora ognuno, malgrado la governance, ritiene sia più giusto impostare la cosa attraverso la propria valutazione dei problemi”. Lo ha detto il presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Malagò, in un'intervista all'Adnkronos.

“Nessun modello è replicabile, ma quando fai dei paragoni con le cose che funzionano nel mondo, vedi che quelle che hanno successo, come ad esempio le Leghe professionistiche americane, hanno una persona, il commissioner che porta avanti gli interessi di tutti. Se poi non gode più della fiducia l'Assemblea viene sfiduciato ma finché c'è lui lo si deve lasciar lavorare. Se la persona la vuoi condizionare si ritorna alla questione della mentalità”, ha aggiunto Malagò.