bwin data center: nella sfida scudetto Napoli-Milan vince il pareggio al 72%

(Roma, 4 marzo 2022) - Roma, 4 marzo 2022 – Questa sera l'Inter ospita la Salernitana in apertura della 28esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, attualmente terzi in classifica, vogliono tornare a vincere dopo un mese di digiuno. Anche la Salernitana, ultima in classifica, è alla ricerca di punti dopo 4 pareggi consecutivi. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 95% degli appassionati attende come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 2-0 al 38% e il 2-1 al 21%. In questo match l'Over 2,5 al triplice fischio viene auspicato al 95%.

Sabato alle ore 18, Roma e Atalanta si sfideranno in una sfida chiave per l'Europa. I tifosi si aspettano uno scontro dall'esito aperto: il pareggio infatti è dato al 40%. Il 39% vede una vittoria degli uomini di Gasperini, mentre il 21% auspica una vittoria casalinga da parte dei giallorossi. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: spiccano il 2-1 al 22% e l'1-2 al 20%. Anche in questo caso si prospetta una partita ricca di reti con l'Over 2,5 giocato al 97%.

Una Juventus alla ricerca di punti per consolidare il quarto posto ospita lo Spezia domenica alle ore 18. Il 98% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Allegri a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: spiccano il 3-1 al 36% e 2-1 al 18%. L'incontro potrebbe terminare con molti gol: l'Over 2,5, infatti, è puntato al 94%.

Domenica sera allo stadio Maradona si giocherà la sfida scudetto Napoli-Milan. Entrambe le squadre si trovano al vertice della classifica a quota 57 punti: aggiudicarsi i 3 punti consentirebbe ad una delle compagini di dare una svolta al proprio percorso, cominciando a distanziare le inseguitrici. Secondo il bwin data center il 72% dei tifosi pronostica come risultato finale un pareggio. Il 20% vede una vittoria degli uomini di Spalletti, mentre la vittoria rossonera raccoglie l'8% delle preferenze. Tra i risultati esatti emerge il pareggio 1-1 al 25%. I tifosi auspicano una sfida ricco di goal, con l'Over 2,5 dato all'89%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi su alcune delle sfide degli ottavi di ritorno di Champions League in programma martedì 8 e mercoledì 9 marzo. Tra le squadre impegnate in coppa, l'Inter martedì sera sarà di scena in casa del Liverpool dopo lo 0-2 subito all'andata. I pronostici vedono favoriti gli uomini di Klopp anche per il match di ritorno con il 76% delle preferenze; la vittoria nerazzurra è data al 17%. L'altra favorita della serata è il Bayern Monaco che sfiderà il Salisburgo: dopo il pareggio all'andata, la vittoria dei bavaresi è data al 91%.

Dopo la schiacciante vittoria per 5-0 a Lisbona nella gara di andata, il Manchester City ospita lo Sporting mercoledì sera. I tifosi vedono un match in discesa per la squadra di Guardiola, che raccoglie il 94% delle preferenze. Scenari ancora aperti per Real Madrid e PSG: all'andata hanno vinto i parigini grazie a un gol di Mbappé, con un Real più in difesa. Il 59% degli appassionati pronostica una vittoria degli uomini di Pochettino, mentre gli spagnoli raccolgono il 25% delle preferenze; il pareggio è dato al 16%.

