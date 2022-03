Ucraina: sindaco Sala, 'assurdo parlare di guerra nel 2022'

03 marzo 2022 a

Milano 3 mar. (Adnkronos) - "Sembra assurdo dover parlare, nel 2022, di una guerra in un Paese che ci è vicino e amico. Sembra assurdo che la follia della guerra si riaffacci nelle nostre vite, alle porte della nostra patria europea. Soprattutto sembra assurdo che, a pochi decenni dalla fine della seconda guerra mondiale e dall'olocausto, ci si dimentichi dell'orrore, delle sofferenze, delle distruzioni della guerra". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala questa mattina, al Giardino dei Giusti al Monte Stella, in occasione delle celebrazioni per la Giornata europea dei Giusti.

"Di fronte al riemergere di un passato di dolore che ci illudevamo fosse scomparso per sempre - ha proseguito Sala - la risposta dell'Europa per la pace, a difesa di chi è aggredito, è stata compatta e inflessibile. Questo è un bel segnale che ci rende orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in questi anni".

Il sindaco ha poi esortato "ciascuno di noi nel suo piccolo può fare la sua parte, contribuendo a costruire una barriera capace di difenderci dal male che vediamo all'opera in Ucraina e in tanti altri paesi del mondo, che meritano anch'essi la nostra solidarietà e il nostro aiuto". "La memoria - ha concluso - è il vaccino contro l'epidemia di odio che vediamo diffondersi nel mondo".