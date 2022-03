Ucraina, Mottura (Atac): 'Con treno metro giallo-blu da Roma messaggio di pace'

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - ''Un treno della metro A vestito con i colori giallo e blu dell'Ucraina e la scritta pace che campeggia sui sedili. Una iniziativa di instant marketing, ideata da Atac e condivisa con Roma capitale, che nasce da una esigenza di partecipare e moltiplicare un messaggio di pace. Una iniziativa doverosa per una città di pace come è Roma, abituata all'accoglienza. Atac fa viaggiare milioni di persone e in questo modo chiunque si siede sulla metro, anche per una viaggio che può durare 5-10 minuti, non può evitare di fare una riflessione di pace''. Lo dice all'Adnkronos il presidente di Atac Giovanni Mottura.

''Sui social il messaggio è stato raccolto da subito. Fin da questa mattina sono state già centinaia le foto postate e condivise del 'treno della pace per l'Ucraina''.

''Questo nostro gesto è una piccola cosa, ma che abbiamo sentito di fare con il cuore. Inoltre per dare un aiuto concreto siamo in contatto con Croce Rossa Italiana per supportare la loro bellissima iniziativa di raccolta fondi 'Emergenza Ucraina' mettendo a disposizione alcuni dei nostri spazi pubblicitari all interno delle infrastrutture del trasporto pubblico, grazie anche alla disponibilità dei nostri concessionari della pubblicità. Stiamo lavorando perché anche questa iniziativa si concretizzi entro qualche giorno''.