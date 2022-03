Ucraina: Fumagalli (M5s), 'gravissimo che Consolato Milano recluti legionari, presentata interrogazione'

03 marzo 2022 a

a

a

Milano 3 mar. (Adnkronos) - "Un fatto gravissimo": così il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle, Marco Fumagalli, definisce la notizia dell'arruolamento di legionari stranieri da parte del Consolato ucraino di Milano, tramite un annuncio pubblicato su Facebook e poi rimosso. "I mercenari italiani che hanno combattuto nel Donbass sono già oggetto di indagini in diverse Procure italiane, perché costituiscono un problema concreto nel momento in cui la guerra finirà e torneranno indietro", osserva Fumagalli all'Adnkronos, sottolineando come "la pace dovrebbe essere il nostro primo obiettivo" e chiedendosi, anche a proposito dell'invio di armi in Ucraina, "se abbiamo deciso di fare le guerre per appalto".

Fumagalli ha deciso di presentare un'interrogazione a risposta scritta al presidente della Lombardia Attilio Fontana e in particolare all'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, per sapere "qualora si accerti che la notizia in oggetto corrisponda a verità, se si è proceduto ad avvisare tempestivamente le competenti autorità giudiziarie".

L'interrogazione del consigliere pentastellato riporta l'articolo 244 del Codice penale, che stabilisce che "chiunque, senza l'approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo".