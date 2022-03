Ucraina: Fontana, 'atterrati a Linate i primi bambini malati oncologici'

03 marzo 2022 a

a

a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - ''Regione Lombardia è riuscita a portarli al sicuro grazie all'eccezionale lavoro della Onlus Soleterre, in collaborazione con Areu, San Matteo di Pavia e Istituto dei Tumori di Milano dove saranno curati con tutta l'assistenza di cui hanno bisogno''. Così su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

''Sono davvero orgoglioso per la concretezza e la rapidità con cui abbiamo agito in una situazione così delicata. Il nostro impegno non termina qui, continueremo a lavorare per sostenere chi soffre e necessita di aiuto''.