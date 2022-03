Ucraina: dopo proteste Ikea e H&M sospendono vendite in Russia

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Dopo essere finite nel mirino dell'opinione pubblica svedese e internazionale, i due colossi scandinavi del retail Ikea e H&M fanno marcia indietro e interrompono le proprie attività in Russia. Il primo a muoversi è stato il gruppo H&M che ha annunciato una sospensione "temporanea" delle vendite nel paese (sesto mercato per importanza), dicendosi "preoccupato per i tragici sviluppi in Ucraina" ed esprimendo "vicinanza a tutte le persone che stanno soffrendo". Quindi da Stoccolma è arrivata la comunicazione di Ikea che ferma da subito le sue attività non solo in Russia ma anche in Bielorussia, annunciando assieme alla sua fondazione una donazione per oltre 400 milioni di corone svedesi (circa 37 milioni di euro) per aiutare coloro quanti sono stati costretti a fuggire a causa dell'aggressione russa all'Ucraina.