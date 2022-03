Ucraina, CasaPound sabato in piazza a Roma

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - CasaPound Italia sabato in piazza a Roma sulla questione Russia-Ucraina. La manifestazione "contro ogni imperialismo e per un'Europa libera" è prevista alle ore 16 in piazza Santi Apostoli. “Da anni - spiega CasaPound in una nota - i popoli d'Europa sono vittima dell'imperialismo straniero. Che questo si presenti sotto forma di 'cancel culture', di autoritarismo pseudo sanitario, di usura turbocapitalista o che si presenti in armi sui cingoli di un carro armato non possiamo più tollerare che siano i popoli europei a pagare le politiche egemoniche delle cosiddette super potenze globali. Oggi noi rifiutiamo lo schema prefabbricato della guerra di civiltà e dello scontro ideologico. Oggi insorgiamo contro lo sfruttamento e la spartizione del continente europeo, siano essi finanziari, politici, culturali o militari”.

“La logica devastatrice - continua la nota - nella quale questa nuova artificiosa crisi vuole spingerci ha degli artefici ben precisi, si svolge oggi sulla pelle del popolo ucraino ma da anni si svolge anche sulla pelle e nelle menti degli altri popoli europei. È necessario che da questa crisi, di cui non possiamo non condannare la violazione della sovranità ucraina, nasca l'idea millenaria e nuovissima dell'Europa libera”.

“Libera dal giogo culturale e politico, libera di difendere i suoi sacri confini tanto ad est dall'imperialismo russo e asiatico, quanto a sud dall'aggressione migratoria, quanto ad ovest da un colonialismo politico e culturale fatto di idee estranee alla nostra storia millenaria. Libera di determinare i propri rapporti geostrategici e soggetta solamente alla persecuzione - conclude CasaPound - del massimo bene per il suo popolo”.