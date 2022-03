Quale sarà la strategia delle boutique moda indipendenti dopo la pandemia?

03 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Avellino, 03 marzo 2022 – Dopo mesi molto difficili, la moda è un settore in piena ripresa. Già nella seconda metà del 2021 sono stati raggiunti i dati pre-pandemici, scongiurando le previsioni più nere. Tuttavia lo scenario è radicalmente cambiato: piccole boutique e brand indipendenti risultano i più apprezzati dai consumatori. Ecco cosa ci aspetta in futuro.

Continuano a crescere i numeri del settore moda e del luxury in tutto il mondo. Grazie alle strategie messe in campo dai top player, i più toccati in assoluto dalla crisi, e dai brand indipendenti, il settore è pronto ad essere rilanciato.

Esaurita la spinta propulsiva della vendita digitale (ricordiamo, +50% nel 2020 e +27% nel 2021), diventano preponderanti le strategie ibride e customer-oriented. Fra queste il servizio click-and-collect, che permette di scegliere online e ritirare in store fisico, e il pagamento dilazionato, per pagare i capi in un lasso di tempo più ampio.

Vince la storia e l'affidabilità

I consumatori, ansiosi di tornare a fare shopping dal vivo, hanno più volte manifestato l'intenzione di affidarsi alle piccole boutique cittadine. In queste, infatti, l'esperienza d'acquisto è più diretta esincera: i proprietari e i dipendenti, spesso nel settore da decenni, possono offrire ottimi consigli. Ecco perché i negozi indipendenti di alta moda continuano a trainare il settore luxury, portando i capi dei migliori stilisti anche nei piccoli centri del nostro Paese.

L'esempio perfetto di come incarnare lo spirito dei tempi, proponendo una strategia commerciale duratura e vincente, è rappresentato dalla boutique avellinese Il Faro Uomo . Come tutte le attività fiorenti da decenni, lo store è portato avanti dalla passione e dalla competenza di Vincenzo Cecala. La boutique Il Faro Uomo è così riuscita a diventare punto di riferimento ad Avellino e in Irpinia per l'alta moda maschile.

Non solo store fisico

Partendo da un esercizio commerciale di 400 metri quadri, Cecala ha deciso di aprire un e-commerce in cui sono presenti tutti i prodotti della boutique. Grazie a una strategia di venditamulticanale, Il Faro Uomo si è fatto conoscere in tutta Italia, rafforzando contemporaneamente la fedeltà dei clienti abituali.

L'e-commerce si configura, infatti, sia come canale di vendita sia come vetrina digitale. In pochi click è possibile acquistare i propri capi e accessori preferiti ed esplorare il vasto catalogo della boutique, per poi fare acquisti “dal vivo”. I consumatori potranno tanto ricevere il proprio ordinecomodamente a casa, avendo garanzia massima di affidabilità, quanto scegliere con calma per poiacquistare direttamente in store. Magari ricevendo un consiglio dai dipendenti.

Acquistare capi online dovrebbe essere un'esperienza rilassante e distensiva

Lo scopo per tutti gli e-commerce e le piccole boutique, i fatti lo dimostrano, deve sempre essere quello di restituire un'esperienza di acquisto ottimale. Per quanto riguarda gli e-shop, tale necessità si traduce in un'User Experience all'avanguardia, diverse modalità di spedizione e possibilità di pagare tramite diversi strumenti (carte di credito o debito, pagamenti digitali); per gli store fisici, invece, non dovrebbe mai mancare un ottimo rapporto interpersonale e la consulenza all'acquisto sempre competente e discreta. Se, come accade per Il Faro Uomo, si eccelle in entrambi gli aspetti, la crescita commerciale è assicurata.

Per maggiori informazioni:

Il Faro Uomo

E-commerce: ilfaroboutique.com

Indirizzo: Via Francesco Scandone, 41 – Avellino

Telefono: 0825 21595

Mail: [email protected]