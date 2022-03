PlanetPay365 diventa rivenditore ufficiale TicketOne per gli eventi sportivi

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Dallo sport guardato sugli schermi a quello vissuto dal vivo, sulle tribune di uno stadio o di un palasport. PlanetPay365, piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, rilancia per il 2022 una stagione di grandi eventi live, grazie all'accordo siglato con TicketOne. La partnership con il maggiore operatore di ticketing italiano permetterà ai clienti di acquistare in esclusiva nei punti vendita PlanetPay365 dislocati sul tutto il territorio nazionale, i biglietti per i principali eventi sportivi in Italia. Sui terminali PlanetPay365 abilitati sarà quindi disponibile la vendita di biglietti per le partite di Serie A, Serie B, Serie C del campionato italiano di calcio, per gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis in programma a maggio, per la Formula 1, la Moto GP, il Rugby e tante altre discipline.

"Abbiamo una platea di esercizi vicini a quella di TicketOne, con un target molto simile - spiega Gianluca Porzio, Direttore Business Development di SKS365 - Entrambi vendiamo divertimento e sport, che portiamo alla disponibilità di tutti. L'accordo permetterà di raggiungere la clientela che preferisce acquistare nei punti vendita e riteniamo di avere la forza e l'energia per fare un grande lavoro". Una novità subito accolta positivamente dalla rete PlanetPay365: «Già prima del lancio abbiamo ricevuto oltre 500 richieste per l'implementazione di TicketOne. Ci aspettiamo di arrivare a 1.500 esercizi convenzionati entro il 2022 e 2.500 entro il 2023.

"È importante avere una rete di vendita ampia e affidabile e questo accordo ci dà un valore in più", aggiunge Amedeo Bardelli, Direttore Sport Business di TicketOne. "Abbiamo lavorato per un anno e mezzo al progetto, concludendo una partnership di grande importanza. Gli esercenti PlanetPay365 potranno essere coinvolti nella macchina organizzativa di un evento sportivo diventando punti di riferimento per il pubblico. Per quanto riguarda TicketOne, ci aspettiamo una crescita delle vendite a fronte del rafforzamento della nostra rete di vendita territoriale e, inoltre, sono allo studio nuove iniziative verso il pubblico, con ulteriori servizi e soluzioni", conclude.