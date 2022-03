Monza: Gdf sequestra oltre 10mila articoli per Carnevale e accessori contraffatti

03 marzo 2022 a

Milano 3 mar. (Adnkronos) - Articoli per le feste di Carnevale, complementi d'arredo, giocattoli e accessori di abbigliamento contraffatti: sono oltre 10mila i pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza, che ha intensificato il controllo economico con l'approssimarsi della festività, proprio per contrastare l'importazione e la vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'attività è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Monza e della compagnia di Seregno, che hanno eseguito controlli presso operatori commerciali di Lissone, Giussano e Bellusco, gestiti da cinesi e pakistani.

Nei magazzini le fiamme gialle hanno trovato stoccati circa 5.300 accessori carnevalizi privi della marchiatura “CE” e oltre 1.400 accessori di arredo e cosmetici privi delle previste indicazioni merceologiche, circa 1.300 bastoncini di incenso e ferramenta privi delle indicazioni al consumatore obbligatorie, centinaia di torce, adattatori audio/video e giocattoli con illecita marcatura “CE”, oltre 1.900 cover per telefoni cellulari non conformi al Codice del consumo, un centinaio di cuffie auricolari che riportavano il marchio "Apple" ma erano contraffatte e cento fra cinture e fibbie recanti la falsa indicazione di origine “Made in Italy”.

Tutti gli articoli sono stati sottoposti a sequestro e gli amministratori segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l'applicazione delle sanzioni amministrative. I due imprenditori sono stati denunciati per contraffazione, vendita di prodotti con segni mendaci, commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione. L'importante stock di accessori di carnevale, se fosse stato immesso sul mercato, secondo la Guardia di Finanza "avrebbe costituito un concreto pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini, soprattutto fanciulli, anche in considerazione della sua natura e per l'utilizzo a stretto contatto con la persona".