Milano: specializzato nel furto di veicoli commerciali, arrestato

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 60 anni, specializzato nei furti di veicoli commerciali. L'indagine, coordinata dalla procura di Bologna, è iniziata lo scorso settembre quando una pattuglia della polizia stradale di Pian del Voglio, nel Bolognese, ha denunciato per ricettazione un 60enne italiano residente nel Milanese, sorpreso alla guida di un furgone rubato il giorno precedente in provincia di Milano.

Le indagini hanno accertato che l'uomo rubava veicoli commerciali, che venivano poi trasferiti nel Sud Italia per essere smantellati, in modo da piazzare i componenti sul mercato dei ricambi auto.

Nell'abitazione dell'uomo a Milano la polizia ha trovato e sequestrato una pistola a salve con matricola abrasa modificata per sparare, 236 bossoli e 144 ogive blindate e un bilancino di precisione per polvere da sparo, oltre a due caricatori. Sono stati rinvenuti anche cinque grammi di cocaina e un bilancino di precisione per stupefacenti. Il 60enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.