Milano: con una katana allo skatepark, denunciato 17enne

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri perché sorpreso nello skatepark di via Chiese, in zona Bicocca, a Milano con una katana con una lama di 26 centimetri. Il giovane, cittadino italiano, studente e incensurato è stato denunciato per porto abusivo di armi. Complessivamente nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Bicocca, i militari hanno controllato 96 persone e tre veicoli.