Masterchef firma la linea di coltelli per la nuova collezione Penny

(Cernusco Sul Naviglio, 3 marzo 2022) - Francesco Aquila, vincitore dell'edizione 2021, è protagonista di 6 video ricette dal 3 marzo per i clienti PENNYCard

Cernusco Sul Naviglio, 3 marzo 2022 - “È tempo di sfida” è il nome della nuova esclusiva collezione di coltelli in acciaio inox robusti e affilati, con un'impugnatura che rende il taglio agile e sicuro, a cui si aggiunge un paio di fobici ergonomiche multiuso.

È il talent show MasterChef dell'eccellenza in cucina – ormai alla sua undicesima edizione – a pensare, disegnare e firmare la collezione che risulta così non solo di prestigio ma porta con sé tutta la professionalità dei grandi chef di respiro internazionale

Come tutte le collection PENNY, anche “È tempo di sfida” è dedicata ai clienti PENNYCard con una campagna supportata da un'importante comunicazione sul volantino PENNY, ADV su WEB e Social Media, sul sito del brand e naturalmente in-store. La campagna poi si arricchisce attraverso il prezioso contributo di Francesco Aquila, protagonista di 6 video ricette che danno valore proprio alle private label PENNY Market e che saranno visibili sul sito e sui Social Media PENNY Market già a partire dai primi giorni di marzo.

“Sono molto felice di essere protagonista di queste video ricette – ci racconta Francesco Aquila, vincitore della decima edizione del talent - La creatività in cucina non ha limiti e questo è un esempio di ricette adatte a diverse occasioni, che siano spuntini di mezza giornata o cene in buona compagnia. Ho ideato dei piatti veloci, facili e con ingredienti di qualità, cosicché anche i meno esperti possano sentirsi dei veri chef e fare bella figura! Mi auguro che questa attività riesca ad incuriosire e far appassionare chi ama mangiar bene, rendendo così ancora più piacevoli i momenti di condivisione legati alla cucina”.

“Crediamo nell'eccellenza italiana a tutti i livelli – ci dice Bruno Bianchini, Strategic Marketing Director di PENNY - nei prodotti enogastronomici certo, cuore delle nostre private label e del nostro modo di intendere e valorizzare il regionalismo; ma anche nella qualità creativa della nostra tradizione in cucina, nella ricerca culinaria, nel valore del mondo food del territorio; per questo abbiamo scelto una collezione altamente professionale, e trasversale, che porti nelle case dei nostri clienti degli utensili degni dei grandi Chef ”.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L'azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell'ambiente. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Market Italia: [email protected] | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: [email protected] | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966