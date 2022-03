Fracassi (Cgil): 'Alternanza presenza-smart working sarà prospettiva diffusa'

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Moltissimi oggi alternano la modalità in presenza con lo smart working. E io credo che questa sarà la prospettiva diffusa di questo strumento: alternare momenti in presenza a momenti a distanza. E' molto importante pensare che per molti settori lavorativi è centrale la relazione, oltre che per benessere delle persone". Lo ha detto Gianni Fracassi, vice segretario generale vicario della Cgil, intervenendo alla smart conference 'La Vita Agile', organizzata da MeglioQuesto e Lavoro&Welfare, in corso a Roma presso il Virtual Studio – Teatro Garbatella e in streaming sul sito de Il Sole 24 Ore.