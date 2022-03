Fisco: Boccia, 'Lega irresponsabile, Pd per riforma che aiuta più deboli'

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Non esistono nuove tasse, come racconta la Lega, ma solo un nuovo catasto, moderno e digitale. Pagheranno meno i più deboli e coloro che oggi pagano molto di più a causa dei disservizi causati da un sistema estimativo catastale fondato su una disciplina risalente al 1939". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, al termine del voto in commissione finanze sulla riforma del catasto.

"Le diverse leggi di revisione si sono sempre impantanate e hanno reso il nostro sistema tra i più arretrati. A maggior ragione, al tempo della società digitale è necessario avere tutte le informazioni trasparenti e in tempo reale. Lo chiedono gli enti locali e in generale tutti i territori unanimemente. Non sarà aumentato il gettito di un solo centesimo perché la riforma è a invarianza di gettito, ma pagheranno meno tutti coloro che pagano più del dovuto e finalmente pagheranno coloro che hanno immobili fantasma mai accatastati. Evidentemente per la Lega i fantasmi che evadono sistematicamente devono restare tali per garantire loro il consenso elettorale".