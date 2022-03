Fisco: Barelli (Fi), 'telefonata Draghi-Berlusconi per arrivare a soluzione'

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Sulla riforma del catasto, al centro di un duro braccio di ferro che ha visto spaccarsi la maggioranza in Commissione Finanze alla Camera, “tanto tempo perso per un nulla di fatto. sebbene il nostro presidente Berlusconi e il presidente del Consiglio Draghi avessero convenuto sulla necessità di arrivare a una soluzione rispondente alle esigenze di tutte le forze a sostegno dell'esecutivo. Sono rammaricato, ma anche sorpreso dall'accaduto per le energie inutilmente spese nell'interesse comune”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.