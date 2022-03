Farmaceutica: Garijo (Merck), '1,15 mld fatturato addizionale legato al Covid'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Nella sfida a Covid-19 "voglio ringraziare il nostro team per il lavoro fantastico fatto. Il 2021 ha fatto registrare un record di crescita per Merck: finanziario, operativo, strategico. Il fatturato addizionale in Life Science legato al Covid è stato di 1,15 miliardi di euro". Lo ha affermato Belén Garijo, presidente e Ceo di Merck, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari 2021 e dei principali sviluppi strategici di Merck. La crescita del business collegato alla pandemia è stata spinta dalla diagnostica che ha avuto, ad esempio, una crescita legata alle esigenze di materiali per i test Covid.

"Il nostro contributo nella lotta" alla pandemia "è stato di aver supportato fino ad oggi più di 80 sviluppatori di vaccini insieme a numerosi clienti che richiedono soluzioni per strumenti di ricerca, diagnostica e per i prodotti terapeutici - ha aggiunto - Con l'acquisizione di AmpTec, azienda leader nello sviluppo della tecnologia mRna, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra capacità di sviluppare e produrre mRna per l'uso nei vaccini, nelle terapie e nella diagnostica".