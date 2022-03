Ducato (MeglioQuesto): 'Tempi di vita da restituire a persone, favorire relazioni'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "E' necessario avere dei bilanci comunali dei tempo di vita e quindi dei tempi restituiti alle persone. Introduciamo il tema dell'economia della relazione, per vedere quanta restituzione del tempi di vita viene riservata ai cittadini per favorire relazioni e qualità della vita maggiore. Abbiamo una rigenerazione urbana e dobbiamo accompagnarla con una rigenerazione digitale. I nostri borghi senza di esse saranno comunque condannati allo spopolamento. Con le infrastrutture digitali questo non accadrà ed è un passo che dobbiamo chiedere alla politica. E' importante anche la tempistica in un cui questo viene realizzato". Lo ha detto Daniela Ducato, Cavaliere della Repubblica e consigliere indipendente cda MeglioQuesto Spa, intervenendo alla smart conference 'La Vita agile' organizzata da MeglioQuesto e Lavoro&Welfare, in corso a Roma presso il Virtual Studio – Teatro Garbatella e in streaming sul sito de Il Sole 24 Ore.

In 'Meglioquesto' si "è scelta la strada del welfare desiderabile. Il talento viene coltivato e curato, c'è la coltivazione del tempo e la restituzione della qualità della vita e delle relazioni. Un'utopia desiderabile", ha concluso.