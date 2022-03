Con il film “The Batman” Nissan celebra la nuova partnership con la Warner Bros Pictures

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Arriva in Italia per la prima volta assoluta il nuovo Nissan JUKE Kiiro, la versione speciale del crossover compatto della casa di Nishi-ku in occasione dell'uscita del film “ The Batman” previsto questo fine settimana. Il film, diretto da Matt Reeves, è uno degli eventi cinematografici più attesi del 2022 e ha un cast stellare che comprende Robert Pattinson che veste i panni di Batman e l'attice Zoë Kravitz quelli di Catwoman, i due iconici personaggi creati da Bob Kane con Bill Finger. Tra i nemici giurati dell'Uomo Pipistrello, Carmine Falcone, detto “Il Romano”, avrà il volto di John Turturro, mentre gli attori Colin Farrell e Paul Dano saranno rispettivamente il Pinguino e l'Enigmista.

Nissan per l'occasione lancia quindi in contemporanea la moderna Nissan JUKE che trova una nuova veste nella versione speciale “Kiiro”, parola che in Giapponese significa Giallo. La nuova vettura è equipaggiata con un motore turbo benzina che eroga una potenza di 114 CV e una coppia di 200Nm, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti e in opzione al cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volante. Il modello è ricco grazie ad una dotazione di tecnologie per la sicurezza e il comfort, tra cui la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il cruise control con comandi al volante, il riconoscimento segnaletica stradale e il sistema di avviso e intervento cambio corsia involontario.

Internamente Nissan punta alla sportività e lusso con i sedili sportivi Monoform in tessuto Black con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon come pure il bracciolo centrale, la console, le portiere anteriori e il poggia ginocchi. Kiiro sarà prodotto in edizione limitata di 5.000 unità per tutto il mondo di cui solo 200 destinate al mercato italiano.

La nuova versione speciale Kiiro si posiziona per contenuti di prodotto ai vertici della gamma JUKE, insieme alle versioni Tekna e N-Design, con prezzi a partire da 27.350 Euro