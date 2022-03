Ucraina: Uefa, squadre bielorusse giocheranno in campo neutro**

03 marzo 2022 a

Nyon, 3 mar. (Adnkronos) - Il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito oggi e ha deciso che tutti i club e le squadre nazionali bielorusse che competono nelle competizioni Uefa saranno tenuti a giocare le loro partite casalinghe in luoghi neutrali con effetto immediato. Inoltre, nessuno spettatore potrà assistere a partite in cui le squadre bielorusse sono presenti come ospiti. Il Comitato Esecutivo Uefa convocherà ulteriori riunioni straordinarie, su base regolare e continuativa ove necessario, per rivalutare la situazione di diritto e di fatto man mano che si evolve e adottare ulteriori decisioni se necessario.