Fisco: Borghi (Lega), 'su stop stralcio catasto decisivo no Colucci di Noi con l'Italia'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Non è passato lo stralcio del catasto 22 a 23. Decisivo il voto di Colucci (Lupi) che ha votato con il Pd". Lo scrive su twitter Claudio Borghi della Lega riferendosi al Noi con l'Italia. "Cari miei, ok personaggi che si svegliano e votano con il Pd e commissari del M5S sostituiti con fedelissimi ma alla fine c'è una votazione su un punto specifico e non è una fiducia o un ordine del giorno. Contro le tasse sulla casa Lega, FdI, FI e Alternativa. A favore gli altri".