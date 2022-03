Cittadinanza: Iezzi (Lega), 'Ius Scholae? E' Ius Soli mascherato'**

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Altro che Ius scholae. Questo è uno Ius soli mascherato. Il solito cavallo di Troia per allargare le maglie del riconoscimento della cittadinanza italiana. Pd e 5S evitino di ingolfare i lavori della commissione con un provvedimento che non passerà mai. Se non se ne sono ancora accorti, c'è una guerra in Ucraina e il costo stratosferico delle bollette a cui pensare". Così il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali.