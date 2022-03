Cinema: Richard Gere vende all'asta la sua collezione fotografica**

03 marzo 2022 a

New York, 3 mar. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Richard Gere, 72 anni, mette all'asta la sua collezione di fotografie, comprendente scatti di artisti che hanno fatto la storia della fotografia. Christie's offrirà "Photographs from the Richard Gere Collection" con una vendita online che avrà luogo dal 23 marzo al 7 aprile 2022, stimando di incassare quasi 2 milioni di dollari.

L'asta di 156 lotti offre opere che abbracciano l'intera storia del mezzo fotografico, tra cui i maestri del XIX secolo Gustave Le Gray e Carleton Watkins, figure riconosciute del primo Novecento come Edward Weston, Tina Modotti e Alfred Stieglitz, fino a notevoli icone contemporanee come Richard Avedon, Diane Arbus, Irving Penn, Sally Mann, Robert Mapplethorpe e Herb Ritts. Molte delle foto sono state acquistate direttamente dagli artisti, molti dei quali Gere contava tra i suoi amici intimi.

In una dichiarazione Richard Gere ha spiegato: "Queste fotografie sono arrivate nella mia vita perchè ho provato qualcosa per loro. Hanno una vera anima, un'umanità, una generosità, non importa quale sia la tecnica. La maggior parte dei fotografi qui non è interessata alla tecnica. E quelli che sono interessati alla tecnica vengono da un luogo profondo, personale, con un punto di vista e una comprensione dell'universo".

Tra i molti pezzi forti della vendita ci sono opere emotivamente cariche di Diane Arbus, Ralph Eugene Meatyard e Sally Mann. Queste foto risuonano di teatralità e dramma; le immagini sono impegnative pur mantenendo un senso di piacere. Secondo Gere, "essendo un attore, il mio strumento fondamentale sono le emozioni. Così penso che la maggior parte delle immagini a cui rispondo hanno il suggerimento di una storia o un guizzo del mistero".

Darius Himes, responsabile internazionale di Christie's per le fotografie, osserva: "Siamo entusiasti di gestire opere così straordinarie di uno dei grandi attori cinematografici del XX secolo. Affinato da anni sia davanti che dietro la macchina fotografica, la passione di Gere per la creazione di immagini e il collezionismo è in piena vista in questa collezione meravigliosamente originale. Alla fine degli anni '70 il suo interesse per la fotografia è stato rafforzato dall'amicizia con il defunto fotografo di moda Herb Ritts, che lo ha ispirato ad approfondire la storia della fotografia. Da allora, ha collezionato attraverso i generi e il tempo. In asta ci sono i pezzi forti della collezione che riflettono il tempo trascorso a New York e Los Angeles, la sua ammirazione per i fotografi del XIX e XX secolo e le amicizie che ha fatto lungo la strada".