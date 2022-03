Cinema: è morto il produttore Alan Ladd, padre della saga di 'Guerre stellari'**

03 marzo 2022 a

Los Angeles, 3 mar. - (Adnkronos) - Il produttore cinematografico statunitense Alan Ladd Jr., noto per aver dato il via libera all'era di "Star Wars - Guerre Stellari" e per aver realizzato tanti film di grande successo, è morto mercoledì 2 marzo nella sua casa di Los Angeles all'età di 84 anni. Nato a Los Angeles il 22 ottobre 1937, era il figlio dell'attore Alan Lad, star del cinema dell'epoca d'oro. Come produttore indipendente ha partecipato alla realizzazione di film di grande successo e incasso come "Momenti di gloria" (1980), "Blade Runner "(1982), "Scuola di polizia" (1984), "Braveheart - Cuore impavido" (1995).

Alan Ladd Jr. iniziò la carriera nel 1963 come agente alla Creative Management Associates e nel 1969 si trasferì a Londra come produttore, realizzando nove film in quattro anni. Nel 1973 tornò negli Usa e venne nominato capo del dipartimento creativo della 20th Century Fox. Dopo tre anni pieni di successi, divenne presidente della 20th Century Fox: durante il suo mandato dette il benestare a Georges Lucas per girare il kolossal "Star Wars" (1977), con un investimento di 10 milioni di dollari dopo che era stato deciso di sospenderne la produzione perchè era stato sforato il budget. Ha poi prodotto "Alien" (1979). Nel 1979 lasciò la presidenza per diventare produttore indipendente, fondando The Ladd Company, Nel 1985 divenne presidente della Mgm/Ua e Ceo della Pathé Entertainment, periodo durante il quale produsse film come "Stregata dalla luna" (1987), "Un pesce di nome Wanda" (1988) e "Thelma & Louise" (1990). Lasciata anche la Mgm, Ladd rilanciò The Ladd Company con l'appoggio della Paramount Pictures nel 1993. Nel 2001 Ladd separò la sua The Ladd Company dalla Paramount Pictures per operare come produttore indipendente. Da allora ha realizzato due film importanti, "Il vento del perdono" (2005) di Lasse Hallström e il premiato "Gone Baby Gone" (2007) di Ben Affleck.