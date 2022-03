Sharon Laboratories annuncia l'accordo per l'acquisizione di Res Pharma Industriale

02 marzo 2022 a

Leader globale nelle soluzioni innovative per la conservazione dei prodotti per la cura della persona, espande la tecnologia e il portafoglio di ingredienti, migliorando la sua capacità di collaborare con le principali aziende di prodotti di consumo

ASHOD, Israele, 2 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Sharon Laboratories, Ltd. (Ashdod, Israele), azienda innovatrice e produttrice leader a livello globale di soluzioni per la conservazione dei prodotti cosmetici e per la cura della persona, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione del produttore di ingredienti speciali Res Pharma Industriale con sede a Trezzo sull'Adda (RPI). L'acquisizione di RPI, la cui tecnologia, ricerca e sviluppo, produzione, sviluppo commerciale e capacità di assistenza clienti saranno integrati nell'attività di cura della persona di Sharon Laboratories, dovrebbe concludersi a marzo 2022.

Fondata nel 2004, RPI è una società chimica specializzata nella ricerca, innovazione e produzione di ingredienti per la cura della persona. RPI ha una base di clienti globale per ingredienti funzionali ecologici, come testurizzanti, emulsionanti, tensioattivi e solubilizzanti, nonché soluzioni intelligenti per segmenti specifici, come salviettine umidificate. Questi ingredienti sono utilizzati praticamente in ogni segmento del settore della cura della persona, tra cui cosmetici, prodotti per la cura dei capelli, prodotti per la cura della pelle, solari e altro ancora.

Secondo Naama Eylon, Direttore Generale di Sharon Laboratories, un portafoglio più ampio e diversificato di ingredienti cosmetici oltre a quelli per la conservazione rafforzerà ulteriormente il raggio d'azione e la posizione globale di Sharon come fornitore leader di soluzioni specifiche per l'industria cosmetica. "Sharon e RES Pharma sono una coppia perfetta, strategicamente e culturalmente. Siamo entusiasti di integrare le tecnologie e sviluppare ulteriormente i segmenti di prodotti dell'azienda", ha dichiarato. "L'esperienza tecnica unica di ciascuna azienda ci posizionerà come partner chiave per la cura della persona e in particolare per l'industria delle salviettine umidificate. La combinazione della conservazione di Sharon e dell'esperienza di testurizzazione e formulazione concettuale di RES Pharma ci consentirà di fornire ai nostri clienti un supporto avanzato per lo sviluppo di formulazioni sostenibili e intelligenti", ha aggiunto.

Il Sig. Agostino Facchini, fondatore e Presidente di Res Pharma Industriale, è ottimista sul potenziale della nuova organizzazione. "RES Pharma Industriale è un'azienda consolidata con solide radici, che ha continuato a crescere e a svilupparsi nel corso degli anni. Sono convinto che Sharon Laboratories sia il partner giusto per portare RES Pharma Industriale nella fase successiva. Questa è più di una transazione, per me sono due famiglie che si riuniscono", ha dichiarato.

Per maggiori informazioni, visitare: www.sharon-labs.com.

Informazioni su Sharon LaboratoriesCon sede ad Ashdod, in Israele, Sharon Laboratories offre un'ampia gamma di soluzioni per la conservazione innovative e brevettate per i prodotti per la cura della persona, seguendo un approccio scientifico mirato al fine di soddisfare le esigenze di conservazione più impegnative del settore.

Fondata nel 1977 dal Dott. Danny Sommerfeld, l'azienda impiega più di 100 persone in tutto il mondo, concentrandosi sulla ricerca scientifica, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni avanzate per la conservazione. Sharon Laboratories è presente a livello globale. Nel 2019 ha avviato la sua prima attività europea in Italia e si è espansa in Nord America quando Sharon Labs USA ha iniziato ad operare nel 2021. La società commercializza un'ampia gamma di soluzioni conservanti ecologiche con i suoi marchi SharoSENSE™, Sharomix, Sharon Biomix, SharoSUN, Sharowipes™ .

Sharon Laboratories è di proprietà di Tene Investment Funds (Tel Aviv), un fondo di crescita di private equity israeliano focalizzato sui settori industriale e tecnologico, come holding di maggioranza, e del Sig. Assaf Burstein, Presidente di Sharon.

Informazioni su Res Pharma IndustrialRes Pharma Industriale è una società chimica specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di ingredienti cosmetici per i segmenti della cura della persona, della pelle, dei capelli e salviettine umidificate. Fondata nel 2004, negli ultimi anni RPI ha consolidato la sua reputazione di azienda produttrice di cosmetici innovativi e orientati alla natura.

Ogni singola scelta e strategia di innovazione è guidata da una filosofia green per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti (prodotti approvati da Ecocert, Cosmos, Nature) e l'impegno nei confronti della sostenibilità (membro RSPO).

Contatto per i mediaSharon LaboratoriesIsrael Weisser [email protected]