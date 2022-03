Guerra Ucraina-Russia, allarme aereo a Kiev: oltre 100 feriti a Mariupol

02 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Le sirene d'allarme per gli attacchi aerei in Ucraina da parte delle truppe russe sono suonate stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast di Chernihiv, e a Dnipro. Lo riferisce il Kyiv Independent. Intanto, più di 100 civili sono rimasti feriti negli attacchi aerei delle forze russe contro la città ucraina di Mariupol, strategico porto sul mar di Azov, ha riferito il sindaco Vadym Boichenko.

"Il numero di civili feriti cresce ogni giorno. Oggi sono 128 le persone ricoverate in ospedale. I nostri dottori non riescono nemmeno ad andare a casa", ha detto il sindaco all'agenzia stampa ucraina Unian.