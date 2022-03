Giustizia: Tar Lazio, 2021 anno di ripresa e resilienza

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Un bilancio complessivo dell'anno appena trascorso non può che essere effettuato tenendo conto del contesto in cui l'attività del Tribunale si è svolta: in estrema sintesi, mutuando un'espressione legislativa oramai entrata nell'uso comune, mi sento di dire che il 2021 si è caratterizzato come un anno di 'ripresa e di resilienza', nel quale, cioè, l'attività giurisdizionale, pur risentendo dell'emergenza sanitaria, ha fatto registrare anche elementi positivi di carattere ordinamentale ed organizzativo, i cui effetti sarà possibile apprezzare meglio in futuro". Così il presidente del Tar Lazio Antonino Savo Amodio nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Mi riferisco, in particolare, alle novità introdotte dal legislatore, a cominciare dall'aumento dell'organico del personale di magistratura del Tribunale, portato a 100 unità, nella prospettiva dell'entrata in funzione di ulteriori quattro sezioni giurisdizionali, che si aggiungono alle quattro operative dal 1° gennaio 2022. Una valutazione positiva va parimenti riservata alla previsione legislativa del rafforzamento, nell'ambito delle misure introdotte per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli uffici per il processo, ai quali è stato assegnato lo specifico obiettivo dello smaltimento dell'arretrato. Evidenziavo in precedenza che l'emergenza sanitaria ha comportato significative ricadute sull'operatività del Tribunale durante l'intero 2021", sottolinea.