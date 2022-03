Eutanasia: Scalfarotto, 'approvazione legge è diventata vera emergenza'

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Quest'oggi la Camera sta votando la legge sul suicidio medicalmente assistito. Ho deciso di cancellare i miei impegni di governo e partecipare per tutto il giorno ai voti in aula perché credo che l'approvazione di questa legge sia diventata un'urgenza, una vera emergenza, specie dopo la decisione della Corte Costituzionale che ci ha negato il referendum". Così in un post su Facebook il Sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva.

"In questa giornata di discussione, in cui ho sentito cose che mi sono sembrate veramente difficili da comprendere, il mio pensiero è rimasto fisso sul mio incontro con Max Fanelli, ormai quasi sei anni fa a Senigallia. Gli avevo promesso quel pomeriggio - a lui che era chiuso in un corpo che non gli rispondeva più in alcun modo, costretto a comunicare con il mondo soltanto con il movimento di un occhio - che avrei sostenuto in tutti i modi questa battaglia".

"Oggi sono qui per lui e per tutte le persone che, come lui, chiedono il diritto di autodeterminarsi, la libertà di decidere per sé stessi, senza uno Stato-genitore che decida per loro come fossero bambini”.