02 marzo 2022

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Inizierà alle 11 l'esame nell'Aula del Senato del decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50, sul quale il Governo porrà la questione di fiducia come annunciato durante la riunione della Conferenza dei capigruppo.