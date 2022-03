Camera: oggi Question time con Messa, Orlando, Bonetti e Carfagna

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, risponde a una interrogazione sulle iniziative per una corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate all'università e alla ricerca.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla procedura di riduzione del personale avviata dalla multinazionale Pfizer presso una filiale di Catania; sulle criticità, riguardanti in particolare gli impiegati del ministero degli Affari esteri residenti all'estero, conseguenti all'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative del Governo, anche alla luce dell'articolo 120 della Costituzione, in relazione a criticità della legislazione elettorale siciliana in rapporto al principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; sulle domande presentate per l'assegno unico e universale per i figli a carico e iniziative volte alla piena fruizione di tale istituto da parte dei potenziali beneficiari.

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sulle modalità di assegnazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di una corretta ed efficiente destinazione delle risorse a favore dell'economia nel Mezzogiorno; sulle iniziative volte ad assicurare adeguate professionalità e supporto tecnico agli enti territoriali del Mezzogiorno per lo sviluppo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per una programmazione del Fondo sviluppo e coesione complementare e integrata al suddetto Piano; sulle iniziative volte a garantire la destinazione di almeno il 40% dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni del Mezzogiorno e misure a sostegno degli Enti locali per l'attuazione dei relativi progetti; sullo stato di avanzamento della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard, anche in relazione all'annunciata predisposizione del disegno di legge quadro per la cosiddetta autonomia differenziata.