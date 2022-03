Ucraina: ferrovie ucraine postano uomo imbavagliato, 'nostro benvenuto a sabotatori'**

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Il canale ufficiale delle ferrovie ucraine su Telegram, Ukrzaliznytsia -la società statale, monopolista nel settore dei trasporti ferroviari in Ucraina- ha pubblicato oggi la scioccante foto di un uomo fatto prigioniero che appare ferito, ammanettato, imbavagliato e legato alle mani e ai piedi con del potente nastro adesivo. La foto, che non è possibile pubblicare, è accompagnata da un eloquente didascalia. "Ecco l'accoglienza riservata ai sabotatori che decidono di salire a bordo del treno ucraino! -scrivono i gestori del canale- Nel 6° treno, vagone numero 7, i passeggeri insieme ai ferrovieri hanno arrestato il sabotatore". L'uomo, si legge nella chat, "è stato smascherato per il tentativo senza scrupoli di dare vita ad agitazioni per il 'mondo russo'", "nella regione di Leopoli".

"Tutti i passeggeri -spiegano nel canale Telegram le ferrovie- sanno quanto i conducenti siano attenti ai problemi dei passeggeri. Se qualcuno apre una lattina danneggiata nel vano, il conducente lo aiuta a smaltirla e a buttarla via. La stessa cosa è successa nel sabotaggio, perché le nostre guide hanno i nervi a fior di pelle".

Fin dall'inizio "della legge marziale -è scritto nel post- Ukrzaliznytsia ha aderito alla priorità della sicurezza dei passeggeri. Questo vale anche per la sicurezza delle informazioni". Il post si conclude con un appello alla collaborazione: "Per favore -si legge- se vedete comportamenti sospetti delle persone sui treni, contattate i conducenti del convoglio. Hanno i nervi di ferro, sanno cosa fare con il cibo in scatola e con i sabotatori".