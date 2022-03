M5S: Conte, 'faremo tabula rasa e mi sottoporrò a nuova votazione'**

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Per questa ragione faremo tabula rasa di quanto accaduto, torneremo dai nostri iscritti con una votazione che è stata già fissata il 10 e l'11 marzo. In quell'occasione si rinnoverà la votazione statutaria e quindi tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Quindi io stesso mi sottoporrò ad una nuova votazione con tutte le conseguenze di un voto democratico". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.