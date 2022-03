Fisco: si lavora a mediazione, rafforzare impegno no aumento tasse casa**

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Un dispositivo che "rafforzi" l'impegno a non aumentare la pressione fiscale sulla casa. A quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, questo il punto attorno a cui si sta lavorando per raggiungere una mediazione sull'art.6 della delega fiscale ovvero la riforma del catasto.

Forza Italia lavora a un'intesa ma anche il ministro leghista Garavaglia e il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, che è in prima linea per raggiungere ad un accordo che 'salvi' la riforma. Oggi c'è stata alta tensione nella maggioranza dopo lo strappo in commissione dove Lega e Fi hanno chiesto lo stralcio dell'articolo che prevede la mappatura degli immobili.

La possibile mediazione, si spiega, dovrebbe ruotare attorno a dei "rafforzativi" sul fatto che la nuova mappa non comporti aumenti delle tasse sulla casa. Il punto di caduta potrebbe essere questo ma al momento, spiegano fonti parlamentari Iv, l'accordo però non è ancora chiuso: "Si continua a lavorare".