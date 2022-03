Covid: Romeo, 'Speranza fonda partito Articolo uno e toglie lavoro'**

02 marzo 2022 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non abusate della pazienza dei cittadini e del Parlamento, perchè dal primo di aprile arriverà qualche provvedimento in Aula e ci sarà qualche votazione dell'Aula. Quindi diteglielo al ministro Speranza, tra l'altro fondatore di un partito che si chiama 'Articolo 1' della Costituzione, che dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e lui è il primo che lo toglie. Ricordaglielo in modo garbato". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50.