Ucraina: Tavares, 'Stellantis applicherà tutte le sanzioni'

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - "In Stellantis applichiamo tutte le sanzioni" decise dalla comunità internazionale contro l'invasione russa dell'Ucraina. Lo afferma in apertura di conferenza per presentare il nuovo piano strategico, l'ad del gruppo Carlos Tavares, spiegando come sia stato creato un team per seguire la crisi e tutelare "la salute e sicurezza dei nostri collaboratori". "Siamo in contatto con 71 colleghi in Ucraina mentre non abbiamo contatti con 3 di loro" ha aggiunto, ribadendo la "condanna" delle azioni violente portate da Mosca. Il gruppo ha anche creato un fondo per sostenere i rifugiati, ha spiegato l'ad.